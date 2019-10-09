中国电动汽车由“攻”转“守”

受走向长期化的中美贸易战影响，中国的纯电动汽车（EV）厂商遭遇了逆风。美国特朗普政府计划10月上调对中国产汽车和零部件征收的制裁关税，原本表明将于2020年在美国销售纯电动汽车的比亚迪（BYD）等大型汽车厂商相继取消了计划。中国车企想要登陆美国市场成为全球性品牌的夙愿离实现越来越远。

据日经中文网报道，8月中旬，在美国加利福尼亚州高档高尔夫度假村举行的古董车展“Concours d'Elegance”上，法拉利、兰博基尼、雷克萨斯等全球的高档车品牌云集，中国最大的纯电动汽车厂商比亚迪首次在美国展示了纯电动版新车“唐”。虽然比亚迪在美国只开展电动巴士等商用车业务，但是希望借此机会让美国爱车的富裕阶层了解本公司的品牌。

比亚迪的设计师出任了古董车展的评委，在活动运营方面也显示出存在感，却并未公布备受期待的美国纯电动汽车发售计划。比亚迪的高管两年前曾提出2019至2020年在美国投放纯电动汽车的构想，但宣传部门的负责人表示暂不打算在美国销售乘用车，承认计划被搁置。

专注于高档纯电动汽车的上海蔚来汽车（NIO）也是一样。蔚来将美国大型纯电动车企视为竞争对手，被称为“特斯拉杀手”。该公司2年前公布了将于2020年在美国发售带有自动驾驶功能的纯电动汽车的计划。美国法人接受日本经济新闻（中文版：日经中文网）采访时表示，目前没有在美国的发售计划，承认撤回了计划。

其背景是中美贸易战日趋激化。美国政府在已经发动的对华制裁措施中，对中国产汽车和零部件加征25%的关税。特朗普政府8月表示，为对抗中国新确定的报复性关税，计划从10月15日起将已经发动的制裁关税税率提高至30%。对于在美国未设工厂、计划出口的中国纯电动汽车厂商而言，进驻美国市场面临很高的障碍。

中国政府从6月开始削减纯电动汽车补贴，蔚来在国内的销售也表现不振。该公司8月公布计划，将分阶段裁员约2300人，相当于全球员工数的2成以上。据悉，蔚来还将大幅裁减美国的研发人员，目前将专注于在中国市场取得成功。

中国的大型商用车企业重庆小康工业集团旗下的Seres(赛力斯,原SF Motors)也推迟了在美国的纯电动汽车开发计划。据报道，原本拥有约300名员工的美国总部在2019年夏季裁减了三成员工。Seres除了中国外，还曾计划在美国印第安纳州新建纯电动汽车工厂。该公司似乎认为，从中国进口汽车零部件会被征收制裁关税，并不合算。

在中国的汽车产业快速成长的2000年之后，奇瑞汽车等中国大型汽车厂商相继有意进驻美国，但是在美国汽车三巨头和日本汽车厂商的阻挡下，最终以失败告终。中国政府2015年提出高科技产业培育政策“中国制造2025”，力争培养走向世界的纯电动汽车产业。受中美贸易战影响，该构想亮起黄灯。

目前，中国市场占全球纯电动汽车销量的一半左右，但在本国市场上，中国厂商反而遭遇了外资车企的攻势。由于限制放宽，特斯拉在上海的首家外企独资工厂最早将于年内投产。中国有超过50家新兴纯电动汽车厂商，政府考虑淘汰表现不振的企业。在全球最大的纯电动汽车市场中国，比亚迪等本土企业似乎将今后的重心转向如何与外资车企的竞争中。