报告：美国农业面临贸易战带来的长期损失

（早报讯） 美国波士顿咨询公司发表的研究报告警告，美国的农民和农业综合企业所面临的外销长期损失的风险日益严峻，因美国总统特朗普与中国的贸易战仍在继续。

该公司的农业综合业务全球主管、该研究报告的联合撰写人沃克（Decker Walker)指出，美国生产商不太可能完全重新获得在中国失去的市场份额。他说：“即使近期内达成贸易协议，我个人认为能够挽回的部分不到该需求的一半。”

彭博社报道，这家蓝筹管理咨询公司的调查结果可能加剧美国主要农业企业的担忧，即在达成贸易协议以及280亿美元（387.11亿新元）的农民贸易援助计划结束之后，已经拖延了一年多的关税战造成的损害将持续很长时间。

出口受到的打击已经使农业部门压力重重。该行业深陷困境，农业大宗商品价格连续六年下跌，而且今年出现了一系列恶劣的天气。

分析发现，其他国家在填补美国在中国留下的空白，并且在进行投资以扩大产能、改善交通运输网络、深化与中国进口商的关系，从而蚕食美国几十年发展起来的竞争优势。

报告补充说，由于监管障碍、贸易保护主义壁垒和美国贸易冲突，美国农业难以找到“重大的”新的出口市场来弥补在中国的损失。