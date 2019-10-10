调查：仅三成香港学校设课程客观讨论反修例事件

香港一项调查发现，受访的香港教育工作者认为，最会影响到当地高中学生情绪的是媒体信息及社会政治事件争议，近九成受访者所任职的学校有为需要额外情绪支援的学生提供辅导，而只有三成设立能客观讨论反修订《逃犯条例》事件的课程。

据香港《明报》今天（10日）报道，这项调查由香港辅导教师协会在上个月21日至27日展开，共访问了163名校长、教师及学校社工等香港教育界人士。

受访者认为，无力感、压力，以及动摇对未来的希望感的情绪问题在校园较为严重。

有受访者称，他们任职的学校将当地的社会运动当作没有发生过，也没有渠道给学生足够的情绪支援，或安排老师与学生倾谈了解看法，整体缺乏有系统的辅导。

香港辅导教师协会副主席何玉芬称，网上社交平台有大量与反修例事件相关文宣及资讯，部分带负面信息，容易影响学生情绪。她建议学生减少浏览平台的时间。

何玉芬相信，港府上周宣布实施“禁蒙面法”后，学生情绪更受影响，并称教育局当天向学校发信时间仓卒，校长及教师应对空间及支援有限。

据她所知，上周五有学生在校得知消息后哭起来，亦有学生在学校默站或叫口号，不愿离去。

何玉芬也引述精神科医生称，长期留意事件或无法抽离的人，情绪受影响，可能之后有创伤压力后遗症。

她建议学校可设让学生安静情绪的专区，在内可听音乐、画画、看文章等纾缓情绪，校方适时提供辅导支援。