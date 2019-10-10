易会满：中国证监会将全力推进深圳资本市场改革发展

中国证监会党委书记、主席易会满过去两天（10月8日至9日）在深圳调研时表示，证监会将进一步提高政治站位，全力推进深圳资本市场改革发展。

据《深圳特区报》报道，易会满表示，贯彻落实好《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，既是深圳市改革发展的重大任务，也是中国证监会义不容辞的责任和使命。当前，证监会正在认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入推进资本市场全面深化改革各项工作。下一步，证监会将进一步提高政治站位，聚焦先行示范区建设需求，整体谋划、突出重点，分步实施、抓住节点，全力推进深圳资本市场改革发展，尽快取得阶段性成效，切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

深圳市委书记王伟中表示，中共中央、国务院支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，是继兴办经济特区后深圳迎来的又一重大历史性机遇。广东省委、省政府高度重视，要求全省动员、全域参与、特事特办、举全省之力强力支持。希望中国证监会加强对深圳资本市场发展的支持和指导，加快完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度，推动注册制改革，促进与港澳金融市场互联互通等工作，着力提高金融服务实体经济能力，助力深圳在先行示范区建设中不断取得新业绩。