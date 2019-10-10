台湾庆双十 蔡英文：“中华民国台湾”是社会最大共识

台湾今天（10日）庆祝“双十节”，总统蔡英文今早在庆典上发表谈话指出，尽管中国大陆步步进逼，台湾始终不挑衅、不冒进，确保台海和平稳定。面对北京强加于台湾的政治主张，蔡英文呼吁全体人民不分党派和立场，共同拒绝“一国两制”，因为“中华民国台湾”才是台湾社会的最大共识。

在10多分钟的演说中，蔡英文一开头，便阐明台湾当前所面对的变动局势。除了谈及仍在持续进行的中美贸易战，近来不断声援“撑香港”的蔡英文，也特别提到香港因“一国两制的失败”，而正处于“失序的边缘”。

全程以“中国”称呼对岸的蔡英文指出，大陆今年初以“一国两制的台湾方案”不断威胁台湾，并采取各种文攻武吓，不但冲击区域情势安定，也胁迫“中华民国的生存发展”。

蔡英文说：“中华民国已经在台湾屹立超过七十年，一旦接受一国两制，中华民国就没有生存的空间。身为总统，站出来守护国家主权，不是挑衅，而是我最基本的责任…我们不挑衅、不冒进，结合理念相近的国家，确保台海和平稳定的现状，不会被片面改变。”

蔡英文也指出，拒绝一国两制，是全体台湾人民不分党派、不分立场，彼此间最大的共识。她说：“中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁能够独占。 ‘中华民国台湾’六个字，既不是蓝色、也不是绿色，这就是整个社会最大的共识。”

另一边厢，代表在野党国民党参选总统的高雄市长韩国瑜，今早则在高雄的升旗礼上，向民进党政府开炮，“双十节”庆典宛如选举造势。

代表在野党国民党参选总统的台湾高雄市长韩国瑜，今早在高雄的升旗礼上，向民进党政府开炮。（高雄市府提供）

韩国瑜指出，“中华民国”成立108年，至今走过一段“不容易”的旅程，从军阀混战，到对日抗战；从国共内战，到退守台湾；从生死存亡，到安定繁荣，“从任何角度看，中华民国都是一个了不起的国家”。

但他话锋一转，即批评民进党政府近年“改写台湾历史”，把“过去所有民众的共同奋斗，变成民进党的功劳；把所有人民的辛苦血汗，当成自己的功德战绩”。

韩国瑜说：“永远一副台湾人民欠了民进党一样的高傲姿态，而在社会大众的沉默忍让之下，他们肆无忌惮的贪污、腐败、 滥权，所以一个‘东厂仍旧在、肥猫处处生’的高傲政府，没有将台湾带到一个更美好的所在，而是将台湾推向一个比中美断交时还要可怕的绝境边缘。”

韩国瑜指出，如果未来有机会担任总统，他必定坚守“中华民国宪法”，以台湾优先、坚持自由、守护民主、发扬中华文化为前提，创造两岸和平稳定的发展，并在强化国防之余，绝不为了塑造个人形象而置台湾人民于战争危机。

（记者是《联合早报》台北特派员）