胡锡进再访香港：对局势走向的说法大致有两种

中国大陆媒体《环球时报》总编辑胡锡进10月9日下午再次到达香港。他在微信公众号“胡锡进观察”发文，粗略总结了周围的人对香港局势走向的两种说法。

胡锡进的朋友和同事认为，与一个多月前相比，局势有了一些变化。大型示威活动不太搞得起来，但激进示威者变得更加极端。

对于形势的走向，胡锡进听到两种说法：一种认为暴力示威活动已经处于强弩之末，激进示威者在逐渐失去支持者。

另一种观点认为，与其说示威者变少，其实是他们分散了。

以下为胡锡进发表的文章《胡锡进重返香港，听到人们对暴乱走向有两种说法》原文：

老胡今天下午来到香港，还没有来得及展开采访，只是见到了环球时报坚守在这里的记者，晚上和几位朋友吃饭，粗略了解了他们对香港局势的感受，老胡说给大家听听。

据他们认为，与一个多月前老胡来香港时相比，局势还是有了一些变化。反对派大型示威活动不太搞得起来了，很多人对局势动荡出现了厌倦，有了求稳之心。但激进示威者变得更极端了，他们四处开花，到处搞破坏，实施人身攻击时下手非常狠，经常把人往死里打，不时把人打得头破血流，险些出人命。

如何评估形势的走向呢？我听到两种说法。一种认为，暴力示威活动已经处于强弩之末，因为暴力对香港的危害越来越大，已经出现过港铁也就是地铁的全面停运，如今在工作日，港铁8点就停运，也不正常。激进示威者在逐渐失去之前的很多支持者。另外这种观点认为，《禁蒙面法》在发生作用，至少震慑了部分人。有分析说，示威者减少，暴徒更加极端，以及越来越低龄化，这些都是抗议活动走向穷途末路的标志。

不过，我也听到另一种观点，认为说局势出现好转的苗头为时尚早。说示威者人少了，其实是他们变分散了，另外港铁在示威多发频发的时段停运，也阻止了示威者的大量集中。

看来事情还要再观察一段。我被告知，这一次在香港很可能看不到大规模的示威者聚集了，但是说不定某个破坏活动就会突然冒出来。谁都对我说，一定要注意安全，要比上次来港更小心。还有人向我传授经验，如何识别盯梢者，说如果你回头，发现一个人两次站在你的身后，他的脸虽然看向别处，但是他的脚尖冲向你的位置，他基本就在跟踪你。他们还给我看了反对派的社交平台上关于我来港的通报。说得挺玄乎，当然这些朋友都是出于好意。

老胡经历过大风大浪，有自我保护的经验。我会在这里采访、对话，也会让自己安全。从国庆节到现在的大部分时间里，环球时报在香港只有两名女记者，她们都能照顾好自己的安全，老胡更不会让关心我的朋友们失望。