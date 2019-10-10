欧盟警告5G安全风险 未单独提中国和华为

欧盟周三（9日）就国家支持实体发起网络攻击增加的风险发出警告，但并未特别将中国以及电信设备市场领导者华为公司称作威胁。

据路透社报道，上述评论发表在欧盟成员国就下一代5G移动网络的安全风险准备的报告中。

欧盟执委会和轮值主席国芬兰在联合声明中称，在各种潜在行为体中，5G网络最有可能成为针对目标。在供应商带来的攻击风险上升的背景下，个别供应商的风险状况将变得尤其重要，包括供应商受到一个非欧盟国家干涉的可能性。

报告忽略了美国对禁用华为设备的呼吁，此前美国指控华为设备可能被中国用于间谍活动。

华为一位发言人称表示，“我们很高兴看到欧盟履行承诺，根据证据对风险进行彻底的分析，而不是把目标对准具体的国家或企业。”

美国国土安全部前部长里奇（Tom Ridge）对该报导持不同看法。他说，华为与中国政府的关系密切，这意味着华为将不得不遵守要求其帮助进行情报收集的规定。

欧盟成员国在如何对待华为方面存在分歧。作为美国亲密盟友的英国倾向于在5G网络关键部分不使用华为产品。而德国则打造了一个公平竞争的平台，所有5G供应商都要证明他们是值得信任的。

华为公司竞争对手包括芬兰的诺基亚(Nokia)和瑞典的爱立信(Ericsson)。