李小加：应更早提出并购伦交所献议

香港交易所行政总裁李小加今天（10日）说，从来没有后悔提出收购伦敦证券交易所，提出并购献议前都经过深思熟虑和稳妥准备，只是面对英国的严格监管，在更早时候提出并购会更好。

据香港电台报道，李小加没有回应港交所会否再并购其他交易所，但强调任何事情都会考虑，未来的国际发展和立足中国的策略没有改变。港交所主席史美伦曾提及可能会与其他交易所接触。

李小加说，如果港交所未来有并购机会，将会基于股东最大利益出发。

对于伦交所管理层表示看好上海多于香港，李小加回应时说，港交所多年前已经看好上海，五年前已经推出沪港通，目前与上海是合作伙伴。

他强调，港交所的战略规划十分清晰，香港并非中国的门户市场，而是在亚洲时段与中国A股市场同时互动，港交所的交易业务仍然十分强劲，香港市场在税制方面有长期持续的竞争力，对目前的业务模式充满信心。

对于有消息指被美国列入黑名单的旷视科技上市计划可能受到影响，李小加并没有评论具体个案，但称上市公司业务若受到其他国家法律影响，需要按披露原则处理，假如港交所让某些公司上市会令交易所与其他国家的法律发生冲突，港交所也有清晰规则来应对，处理方法也会不一样。

他也说，复杂的贸易谈判及政经环境为香港和欧美金融市场带来全面挑战，港交所难以控制，但最重要是确保市场稳定，维持强劲靱性和效率，以及抵御风险的能力，让市场参与者有秩序地进行交易。