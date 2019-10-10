美参议员鲁比奥要求美国调查抖音海外版并购案

美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）的共同主席、共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）要求美国外国投资委员会（CFIUS）审议中国社交媒体巨头抖音的海外版TikTok对北美音乐短视频社交产品Musical.ly的收购。

据鲁比奥9日发表的两则推文，他在其中一则推文里写道，“今天，我将要求CFIUS审查TikTok对Musical.ly的收购。有足够的和越来越多的证据表明，TikTok面向包括美国在内的西方市场的平台正在根据中国共产党政府的指令对内容进行审查。”

在另一则推文中，鲁比奥写道，“已正式要求特朗普政府全面执行反抵制法。该法禁止任何美国法人，包括中国公司在美国的子公司，屈从试图迫使美国公司遵守中国政府观点的外国抵制活动。”

TikTok是中国社交媒体巨头抖音的海外版，正在美国建立巨大受众群。

美国之音引述《华盛顿邮报》和《卫报》报道称，TikTok似乎对涉及香港反修例运动、西藏、1989北京政治风波等内容实行了审查。

字节跳动公司2016年在中国推出抖音。2017年，字节跳动公司又在海外推出类似的短视频分享应用软件TikTok，随即并购了美国的musical.ly。