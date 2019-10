经典漫画《灌篮高手》的作者井上雄彦自6月点赞支持香港反修例游行的贴文后,10月9日在社交网站附上《灌篮高手》的一段经典对白,引发网友猜测其支持香港反修例运动。

据《星岛日报》报道,井上雄彦在其面簿附上一张《灌篮高手》中安西教练同三井寿的一段经典对白场景。场景中,安西教练说道,“不要放弃...直到最后一刻!(Do not give up...until the very end!)”井上雄彦以英文而非日文贴出,引发其暗撑反修例运动的猜测。

有网友在贴文下留言,感谢井上雄彦为自由发声。

井上雄彦在6月10日,即6月9日香港百万人游行之后,分别点赞日本外务大臣河野太郎,以及评论家石平太郎就香港游行所发表的支持香港的贴文。近日微博上有大陆网民掘出了井上雄彦的点赞纪录,不少声音对其进行指责,甚至出现“井上雄彦港独”的话题。