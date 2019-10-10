韩国瑜公布两岸政策白皮书 ：两岸现不存在“统一或独立”条件

台湾在野党国民党总统参选人、高雄市长韩国瑜今天指出，两岸目前“不存在统一或独立的条件“，而他这一代人“没有权力限制下一代的选择”。韩国瑜主张，两岸必须回归“一中各表的九二共识”，以恢复对话机制，并表示在双方具有民意基础和互信前，不与中国大陆签定任何和平协议。

在其国政顾问团两岸小组主要成员的陪同下，韩国瑜今午在国民党高雄市党部举行记者会，公布其两岸政策白皮书。其两岸小组顾问包括前行政院长张善政、曾任大陆委员会主委的国安会前秘书长苏起、前国安局长蔡得胜，以及文化大学社会科学院院长赵建民。

韩国瑜在记者会上，延续今早“双十节”讲话抨击民进党的基调，再度谴责执政当局把两岸关系搞坏，双方沟通管道不仅被切断，台湾内部经济也恶化萧条，但一到选举却“贩卖亡国感”，操弄选票。

韩国瑜主张，台湾必须坚持“一中各表的九二共识”，好让两岸恢复互信并重建对话架构。他希望建立朝野对话机制，针对两岸走向形成内部共识。韩国瑜也表示，盼以台湾的民主化经验为对岸提供政治改革的借镜，因为“只有大陆民主化，才能真正确保两岸和平发展”。

但韩国瑜也提到，两岸目前不存在“统一或独立的条件”，而他这一代人“没有权力限制下一代的选择”，但有责“营造更有实力、更和平的环境与条件”。

苏起发言时则指出，他非常担心总统蔡英文明年若连任，“台湾会进入火山爆发的情况”，更称明年5月前后，“台湾日子会非常不好过”。

台湾明年1月11日举行总统及立委选举，5月20日办理新旧任总统交接。

当年创造“九二共识”一词的苏起，也炮轰蔡英文在“九二共识”里，“加了很多添加物”，包括“一国两制”，使之变成“一碗毒汤”，这是“很不负责任的做法”。

中国大陆领导人习近平今年1月发表有关“一国两制，台湾方案”的谈话后，民进党政府随即将“九二共识”与一国两制划上等号，令支持“九二共识”的国民党陷入窘境。

苏起指出，“一中各表的九二共识”才是“正港”（台语，意即“真正”）的“九二共识”，民进党拿着加入一国两制的“毒汤”向人民推销，完全扭曲了“九二共识”的原意。

张善政则提到，如果两岸人民没有互信，两岸也就不可能有和平协议。