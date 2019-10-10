任正非：华为从5G到核心网已不需美国零部件

华为心声社区10月10日发布了华为创始人任正非9月19日接受美国《财富》杂志采访纪要。

据华为心声社区消息，《财富》杂志首席执行官（CEO）默里（ Alan Murray）对任正非进行了采访。

对于美国将华为列入“实体清单”，任正非称，短期不会对华为有太大影响。美国最担心的从5G到核心网产业，华为已经完全不需要美国零部件了。唯有终端产品的生态系统还会有影响，但是两、三年左右这个影响就会完全消除。

任正非还称会通过构建华为自己的生态系统来消除影响。他认为最好的情况是，华为能够自己建立生态生存，同时不排斥使用别的生态。

对于他此前的提议，即华为愿把自己的技术许可给美国公司，任正非作了进一步解释。

他强调了三点：第一，华为愿意遵循国际惯例FRAND（公平、合理、非歧视）原则，把5G专利以公平、无歧视的方式许可给美国公司；第二，5G专有技术，包括完整的5G全套网络技术（软件源代码、硬件设计、生产制造技术、网规网优、测试等整体解决方案），完全无保留地独家许可美国公司，这样美国、欧洲、中国公司同时起步，在新技术上继续竞争；第三，美国可以选择以美国通用芯片为主体的5G基站，也可以选择“美国通用芯片+华为芯片”的方式，如果需要华为的5G芯片技术，也可以转让许可。

在回应是否已经和美国公司探讨过此事时，任正非称，美国有很多社会精英人士在询问这件事情如何操作。

任正非称，候选公司应该很大，可以在买了这个技术许可后，形成很大的市场空间，并且要有一些通信技术基础积累。他表示，华为真心诚意想做这个技术许可，不会留后手和秘密。

在中美贸易战问题上，任正非称，华为在美国没有销售，和中美贸易谈判没有关系。如果美国政府禁止美国企业向华为销售电子芯片和零部件，对华为是没有影响的，华为的生产线处于正常运营状态，但美国公司却在亏损，因此美国政府放开实体清单的审批对美企是有利的。

他补充道，若华为无法使用谷歌的产品，在欧洲的终端销售会降低一百多亿美元的销售收入。他表示，这对华为来说，没有多大影响。