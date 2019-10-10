中国外交部回应莫雷涉港言论风波：继续欢迎外企来华投资

对于中国利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使其放弃自己的价值观的指责，中国外交部发言人反问称，众多美国企业计划进一步扩大在华投资，“难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？”

据央视新闻客户端报道，中国外交部发言人耿爽10月10日主持了例行记者会。有记者问，近来，美国一些官员、议员和媒体围绕休斯敦火箭队经理涉港言论引发的风波称，中国正日益利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观，美国企业应就此作出抉择。请问中方对此有何评论?

耿爽回应称，近年来，外商在华投资营商环境持续得到改善，中国已经连续多年成为世界各国企业最为青睐的投资目的地之一。具体到美国企业，根据他看到的最新调查数据，97％的受访美国企业表示在中国市场盈利，74％的中国美国商会成员企业计划进一步扩大在华投资。

他反问称，“如果按照美方某些人的说法，难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？”

耿爽强调，中国将一如既往地欢迎包括美国企业在内的外国企业来华投资。中国为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会变，保护在华外国企业合法权益的政策不会变，也会继续秉持开放包容的心态，在相互尊重、平等相待、互利共赢基础上与国际社会交流互动。