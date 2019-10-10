四川省原副省长彭宇行被开除党籍、政务撤职

中国四川省政府原党组成员、副省长彭宇行受到了开除中共党籍、政务撤职的处分。

据中共中央纪委中国国家监委网站10日发布的消息，中央纪委国家监委对彭宇行进行了立案审查调查。

经查，彭宇行无“四个意识”和党性原则，丧失了一名党的高级干部的政治忠诚和政治觉悟；违反中央八项规定精神，违反规定拆分团组出国并借机旅游，违规组织、参加用公款支付的宴请和住宿接待，接受可能影响公正执行公务的宴请，超标准乘坐交通工具；以权谋私，收受他人财物，侵吞公共财物；违规干预项目立项评审活动；道德败坏，追求低级趣味，大搞权色、钱色交易。

彭宇行的行为已违反党的纪律并构成职务违法，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。鉴于其如实交代违纪违法问题且部分问题组织之前不掌握，积极上交违纪违法所得，认错悔错态度较好，可予从轻、减轻处理。经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予彭宇行开除党籍处分；由国家监委给予其政务撤职处分，降为四级调研员；免去其第十一届四川省委委员职务；终止其党的十九大代表、四川省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得。

彭宇行今年4月接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

资料显示，彭宇行1962年11月生，四川犍为人，1995年6月加入中国共产党，1985年7月参加工作，他是法国居里大学（巴黎第六大学）高分子材料专业毕业生，研究生学历，理学博士，研究员。