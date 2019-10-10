750名被港警拘捕者18岁以下 张建宗称令人震惊痛心

香港政务司司长张建宗介绍，在香港反修例风波中，愈来愈多青年人参与。

据香港中通社报道，张建宗10日出席跨部门记者会时指出，自6月修例风波以来，2379名被捕人士中，有104人为16岁以下。截至10日凌晨5时，2379名被捕者中，16岁以下有104人，18岁以下有750人。

张建宗坦言这些数字令人震惊和痛心，呼吁香港社会各界人士包括教师及家长，教育未成年人不要参加违法行为，远离警方防线，防止不必要的受伤，乃至误堕法网，影响前途，令一生尽毁。

张建宗称，近期暴力不断升级，严重破坏社会秩序，冲击香港法治，也让香港本地经济雪上加霜，是前所未见、覆盖全港的极端情况。

香港民政事务局局长刘江华介绍，过去一段时间内，共有六个地区政府合署被破坏，包括九龙城、深水埗、大埔、屯门等，破坏方式包括纵火和灌水等。

刘江华强调，政府合署不仅供公务员办公，也向市民提供公共服务，包括母婴健康服务、牙科诊所、民政谘询等。他指出，每月有约20万人次使用政府合署服务，示威者的暴力行为直接影响大众使用该类服务。

香港食物及卫生局局长陈肇始称，近期游行示威加大食物环境卫生署清洁工人的工作难度及工作量，清洁工人经常需要通宵进行清洁。同时，个别公共街市受游行示威影响也需要提早关门，影响市民购买新鲜食物。

陈肇始续指，明白市民对公共街市服务有很大需求，所以她当日宣布，将天水围天秀路公园旁的空地设立临时街市，预计最快明年年底前完工启用。