替港选手发声 美知名赛评退出《炉石》世界大赛转播

为了声援被美国游戏商暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）取消赛事资格的香港电竞选手Blitzchung，美国知名赛评基布尔（Brian Kibler）宣布退出“炉石战记”世界大赛转播工作。

据《自由时报》报道，基布尔今天（10日）发表声明称，已退出今年暴雪嘉年华上举办的大师职业赛世界总决赛转播工作。

基布尔表示理解官方不希望比赛成为政治宣传工具，而对Blitzchung做出处分。他认为，官方若是处以罚款、短暂禁赛可以理解，但是退赛、没收奖金又禁赛一年的处分相当不公平。

基布尔认为，官方对Blitzchung的处分显然是另有原因，“这次重罚让人感觉到，就是有人坚持要暴雪拿Blitzchung做示范，除了杀鸡儆猴，更像是要安抚对抗争表达不满的人。”

基布尔表示，他无法接受官方这种安抚行为。若这项判决没有改变，他将继续抵制以后的大师赛。

香港立场新闻此前报道，香港电竞选手Blitzchung在“炉石战记”亚太区大师职业赛后接受访问，两位台湾主播在访问结尾告诉他可以讲想说的八个字，戴着防毒面罩的Blitzchung随即高呼“光复香港、时代革命”口号。

暴雪娱乐之后发声明，将Blitzchung自大师职业赛除名，并取消其于第二赛季所获奖金。自2019 年10 月5 日至2020 年10 月5 日止的12 个月内，Blitzchung将不具参与《炉石战记》相关电竞赛事的资格。大会也将中止与两位赛评的合作。

“炉石战记”是由暴雪娱乐开发的游戏。暴雪娱乐曾经出品不少经典电脑游戏，包括“魔兽争霸”、“暗黑破坏神”等。