NBA所有11家中资合作伙伴发声明“绝交”

美国NBA休斯顿火箭队总经理莫雷被指发表涉港言论事件持续发酵。截至10月10日，NBA所有中资企业官方合作伙伴先后宣布下架产品或中止与NBA的合作关系。

联商网报道，据NBA中国官网显示，目前NBA在全球共有25家官方合作伙伴，中资企业共有11家，分别是长虹、美菱、携程、蒙牛、德克士、安踏、一嗨汽车、咪咕视频、康师傅、吾尊和小赢科技。

此外，中外合资企业官方合作伙伴共有东风日产和中宏保险2家。10月9日晚间，东风日产在其官方微博上宣布：针对休斯顿火箭队总经理莫雷及NBA总裁萧华近日发表的不当言论，其将中止与NBA官方在中国的一切合作。根据东风日产在2018年与NBA的续签合作协议显示，自2018年起东风日产与NBA中国继续续约三年。中宏保险方面尚未进行公开回应。

除了官方合作伙伴外，NBA还有20多家2019年中国赛的赞助商，它们分别是vivo，Beats by Dr. Dre、中国移动咪咕、芝华士、清扬、携程、东风日产、德克士、埃克森美孚、佳得乐、利亚德、玲珑轮胎、瑞幸咖啡、康师傅、蒙牛、观澜湖、耐克、SAP、天梭、小赢科技和缘泰石油。

目前，与NBA有合作的企业也宣布暂停与NBA的合作，如瑞幸咖啡、vivo、浦发银行、你我贷、匹克、英雄互娱先后发布了暂停合作声明。

值得注意的是，由NBA中国与鸿坤地产集团合作打造的项目——全球首家NBA中心如今也迎来了变故。据鸿坤地产集团相关负责人介绍，目前该中心已经下架所有NBA商品，并暂停一切与NBA相关的活动。