400多名中国人在菲律宾被抓 无证工作搞虚假投资

本周三（10日）晚上9点，菲律宾国家首都地区警察局（NCRPO）和移民局（BI）的工作人员突袭了帕拉纳克市MIA路10号千禧大厦七楼的办公场所金联通科技股份有限公司（Golden Unicom Technology Incorporated），并逮捕了524名外国人，其中大部分是中国人。

综合新浪科技与“ 加拿大必读”微信公众号的报道，菲律宾区域特别行动部（RSOU-NCRO）、移民局和菲律宾武装部队情报局（ISAFP）的联合部门已经确定了这些被逮捕的524名无证外国工人同属于一家参与离岸在线电信投资诈骗的公司。他们有428人是中国人，除此之外，还有23名越南人，25名马来西亚人，3名印度尼西亚人和45名缅甸公民。

当菲律宾当局要求他们出示证明时，他们都无法提供任何有效的工作许可证。

NCRPO首席少将吉列尔莫·以利亚撒（Guillermo Eleazar）说，嫌疑人据称是以中国大陆的潜在投资者为猎物，这些被用来与潜在的受害者进行交易的台式计算机和通信设备都已被警方没收。

他说，中国当局联系了菲律宾移民局并报告说该公司涉嫌在菲律宾从事非法诈骗活动，主要是在亚洲提供虚假投资。在中国和其他国家成千上万同胞受害后，菲律宾有关部门立刻开展了对犯罪嫌疑人的逮捕活动。

以利亚撒认为，这些中国公民没有工作许可证，因此当局正在考虑取消他们的护照，以便将其视为无证件外国人。

帕拉纳克市市长丁·索里亚诺（Ding Soriano）说，该公司错误地宣称和运营了他们的服务业务，即呼叫中心代理公司的支持服务。

这些被逮捕的犯罪嫌疑人将从菲律宾驱逐出境并列入黑名单。

由于境外博彩业务和菲律宾离岸游戏运营商（POGO）而涌入菲律宾的中国工人现已成为菲律宾政府官员热切关注的问题。

据报告，涌入的大批中国人其中还有一些涉及绑架，勒索和卖淫等犯罪。早些时候，数家从事"卖春"活动的场所遭到菲律宾当局的袭击，几名中国妇女被救出，而从事犯罪的中国男子都已被逮捕。

在中国大使馆针对其公民被捕案件提出起诉后，NCRPO的官员正在与移民局进行协调。