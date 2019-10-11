民调落后 韩国瑜阵营：目标是10月底前打平

韩国瑜近日民调落后，国民党总统参选人韩国瑜北部办公室副执行长孙大千今天（11日）上午接受广播专访时说，他们早预料到这个结果，因此已拟定策略，目标在10月底前就会打平差距，韩将积极争取年轻、经济选民的支持，以及启动全台竞选行程，相信最后可以获胜。

据联合新闻网报道，孙大千说，韩阵营在9月16日鸿海创办人郭台铭宣布不选之后，就预料到会有民调落后的结果。

孙大千进一步解释说，郭柯结盟解体之后，台北市长柯文哲拉走的10%中间、泛绿选票，马上就归队到总统蔡英文阵营，而郭台铭带走的5至8%浅蓝选民却不会回来，因为郭选择的是出走、离开国民党，郭的支持者有的失望、气愤，可能都还需要沉淀。

他补充，在这一来一回下，韩蔡民调就差了10%，但支持者不需要担忧，从三人参选模式到一对一对决的选战节奏，需要一点时间调整，他们目标在10月底前打平差距。

至于未来的选战策略，孙大千说，在一对一对决下，韩国瑜需要成为全方位的产品，成为不同领域的顾客都可以买单的产品，现在韩国瑜最弱的两个顾客族群，就是年轻人和知识分子。

在年轻人方面，孙大千说，年轻人最在意的就是亡国感，因此接下来就是安全感和民进党操作亡国感的对决，年轻人还有其他的坚持，包括民主正义、贫富差距等，韩国瑜也都会提出相关论述。

至于知识分子、经济选民方面，孙大千表示，这个族群主要就是质疑韩国瑜有无治国能力，韩国瑜最可贵的就是庶民特质，但当韩无法独力撑起期待时，接下来就是靠团队、副手、影子内阁，告诉大家虽是庶民总统，但有菁英治国团队。