中国银行业创纪录发债近万亿补充资本以支持实体

既要加大信贷投放支持实体，又要出清不良防范风险，中国银行业在多重压力下“补血”动力足，今年发行的补充资本类债券规模攀至历史高位。

据彭博社11日报道，彭博数据显示，今年以来中国商业银行发行了9776.71亿元人民币（1891.93亿新币）债券以补充资本，创下历史最高，是去年全年发行量的2.4倍；发行的品种包括永续债、二级资本债等。

相比之下，银行取道股市补充资本的力度要小得多，2019年发行的优先股和新股、以及二级市场增发等至少2139亿元，仅为债券的约两成。

穆迪（Moody's Corporation）高级分析师诸蜀宁接受彭博采访时称，“当前宏观上需要银行提供贷款支持实体经济，加大信贷投放对资本充足有较高要求，整个银行业要考虑发行资本补充工具，”

中国监管层早已看到商业银行的资本压力，鼓励其补充资本的政策频出，中国国务院金融稳定发展委员会（简称“金稳委”）去年底推动永续债发行。年初中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）又开闸允许保险资金投资永续债和商业银行二级资本债等资本工具；7月份中国证监会提出，非上市银行无须“新三板”挂牌即可发行优先股补充一级资本。

而肩负为实体经济输血重担的中小银行压力尤大。中国2018年金融稳定报告显示，在近四千家银行机构中，评级结果为八级以及八级以上的420家，占比10.58%；这基本都是规模较小的商业银行。

诸蜀宁认为，这420家银行就面临较严重的资本缺口。

9月底中国国务院金融稳定发展委员会（简称金融委）会议进一步提出，要“加快构建商业银行资本补充长效机制”，特别强调要“重点支持中小银行补充资本”。

中国国家金融与发展实验室副主任曾刚接受采访时称，中小银行盈利能力偏弱且历史包袱偏重，影响了资本自我积累的能力，加上大量中小银行没有上市，自身信用等级不高，通过股债市场补充资本难度都相对更大。

不过，一味的扩张资本并非发展良策。曾刚指出，银行“不是规模越大越好”，而应该完善公司治理和发展集约化模式。

诸蜀宁并称，银行存在大量互持彼此的资本补充工具现象，而这会造成风险的淤积。中债数据显示，截至9月底，商业银行直接持有以及通过理财产品间接持有的二级资本工具1.04万亿，占该类债券存量规模比例高达53.3%。