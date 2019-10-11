库克：可靠信息显示HKmap.live被恶意用于袭警

苹果公司首席执行官库克周四（10日）为公司下架引起争议的香港地图应用软件HKmap.live进行辩护，称公司收到的“可靠信息”显示，这款软件被“恶意”用于袭警。

据彭博社报道，库克在备忘录中写道，科技可以用来行善也可用来作恶，这件事也不例外。

库克解释道，这款受到质疑的应用允许报告和定位警察检查站、抗议热点地区和其他信息。苹果在过去几天从香港网络安全及科技罪案调查科和香港用户那里得到了可靠信息，称这款应用被恶意用于针对单个警员实施暴力行为，并在没有警察在场的地方侵害个人及财产。

库克称，这样的使用方式违反了香港法律，也违反了苹果应用商店禁止对个人造成伤害的原则。

库克表示，在这种情况下，苹果进行了彻底的评估，相信下架该应用程序可以最好地保护用户。

苹果在周三从应用商店下架名为HKmap.live的应用软件。本月早些时候，苹果曾在对该软件亮红灯和放行之间反反复复。

以下为库克的备忘录全文：

各位，你们可能看到了我们决定从应用商店下架名为HKmap.live的应用的消息。做出这项决定绝非易事，在公众激烈辩论之际讨论这些话题更是难上加难。出于我对大家日常工作的极大尊重，我想分享一下我们这个决定的来由。

科技可以用来行善也可用来作恶，早不是什么秘密。这件事也不例外。这款受到质疑的应用允许众人报告和定位警察检查站、抗议热点地区和其他信息。这些信息就其本身而言是良性的。但是，我们在过去几天从香港网络安全及科技罪案调查科和香港用户那里得到了可靠信息，称这款应用被恶意用于针对单个警员实施暴力行为，并在没有警察在场的地方侵害个人及财产。这样的使用方式令这款应用违反了香港法律。同样，广泛存在的滥用显然违反了我们应用商店禁止对个人造成伤害的指导原则。

我们将应用商店打造成对每位用户而言都是安全可靠的地方。这是我们非常看重并致力于维护的一项责任。在我们有生之年，这样的国家和国际辩论都不会平息，尽管这些辩论很重要，但支配不了事实。在这种情况下，我们进行了彻底的审视评估，相信这个决定可以最好地保护我们的用户。