调查显示八成与华为交易的日企继续与其合作

与华为有业务往来的索尼、松下等50家日本主要的企业中，约80%将继续维持和华为的业务往来。

据日经中文网11日报道，该媒体调查了与华为有业务往来的50家主要日本企业的交易状况。调查对象是约30家向华为提供零部件的日本企业和约20家从华为采购智能机等设备的日企。

除了部分不公开交易状况的企业外，总共有约80%的日本企业维持了与华为的合作。

美国商务部5月以华为与伊朗交易为由，基于《出口管理法案》将华为纳入“实体清单”。《出口管理法案》的特点是“境外适用”。原则上若日本企业产品成分中有超过25%特定比例的美国来源成分，都需要符合美国出口管制规则。

索尼、松下和村田制作所均表示不违背“25%规则”，因而继续向华为销售产品。日经网在报道中称，对日本企业来说，华为是大客户，前景也好。华为每年从日本企业采购7千亿日元（89.08亿新币）规模的设备。以索尼为例子，索尼每年约8千亿日元的相关产品销售额中，“提供给华为的占了约20%”。

目前没有一家供货方日企以此为由与华为完全中断交易。但有一部分企业停止使用和销售华为制造的产品。

2019年5月底，中国商务部称将制定中国版实体清单，作为对美国的报复措施。和华为合作的企业如果考虑不周，就可能有损与中国政府间的关系，日本企业被夹在中美之间抉择两难。

一方面向华为提供零部件的日本企业维持合作，另一方面，使用或销售华为产品的日本企业也出现调整业务的动向。

中美两国10月上旬在华盛顿展开部长级磋商。能否缓和紧张局势，也会影响日本企业的战略决定。