港中大校长：闭门对话具建设性 承诺谴责警暴

香港中文大学校长段崇智与学生昨日（10日）举行近四小时对谈，事后被学生包围而未能离开，有学生情绪激动大哭，扰攘后决定与部分学生闭门对话。闭门对话持续近两小时，段崇智事后见媒体称对话很有建设性，深刻了解到学生的悲愤郁结，承诺谴责警方暴力，又表示希望保持与学生对话。

据《星岛日报》报道，闭门对话期间，一名同学崩溃哭诉曾被警察用铁链锁手、被警棍打及被防暴上门查屋。段崇智抱住安慰哭诉同学，承诺会谴责警方暴力，也不会再有中大学生在中大范围内被捕。如果警方强行闯入校园，一定会要求“24小时on call”的律师团帮手。有校友指，中大校长地位比一般校友高得多，希望校长陪同学生到警局及上庭，以示学生有人保护，或可减少学生被捕或警暴情况。段崇智承诺未来会上庭听聆讯，亦会新增紧急“task force”，集中研究如何提供即时帮助予学生，并会邀请学生加入。

段崇智强调，自己真心视中大人为家人，反修例运动是新挑战，自己和管理层仍在一直学习如何处理，作为年长人士可能不及年轻人敏感，希望学生知道发生事件时可以通知校方。他又称，自己也是人，被学生批评不配做校长时亦会生气，但今次小型的闭门对话比千人对话更直接，令自己真正了解到学生，发现自己有好多工作要做。

对话结束后，段崇智向记者表示希望日后保持对话，学生报以掌声。对话期间有学生向校长鞠躬道歉，事后亦有不少学生在中大学生会及学生报等网站留言向段崇智致谢。