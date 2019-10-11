韩正于雄安现场督战 传达习近平指示精神

中共中央政治局常委、中国国务院副总理韩正10月9日到河北雄安新区调研并召开雄安新区规划建设现场办公会。

据新华社报道，韩正9日传达学习中共总书记、中国国家主席习近平的重要讲话和指示精神，听取雄安新区规划建设进展情况汇报，研究部署下一阶段重点工作。

韩正指出，2019年是雄安新区从以规划为中心向以建设为中心的转换年，新区建设起步良好、进展顺利，值得充分肯定。下一步，要贯彻习近平重要讲话和指示精神，牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这一发展定位，积极有效服务京津冀协同发展国家战略。要出台实施更大力度的支持政策，引导教育、卫生等优质资源在新区落地。

韩正强调，规划建设雄安新区是千年大计、国家大事，必须坚持高质量高标准，扎扎实实推进。要加强改革创新，鼓励新区先行先试，逐步赋予雄安新区省级经济社会管理权限。

据多维新闻网盘点，韩正是近一个月以来第五位中央大员“南下”雄安新区。9月2日至5日，中国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海、中国国家副总理孙春兰、中国司法部部长傅政华先后赴新区视察。9月9日至11日，中共政治局常委、中纪委书记赵乐际赴雄安调研反腐。