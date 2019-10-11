在美上市中资公司审计争端引部分白宫官员关注

中美之间日益升温的紧张关系此前促使白宫官员将目光转向一个颇具挑衅性的问题，而且这个问题恐将对全球市场造成重大影响，那就是：为什么中国公司可以在美国发售股票，而同时美国监管机构却不能检查它们的账簿？

据彭博社11日报道，争议的问题在于，中国长期以来拒绝允许美国上市公司会计监管委员会(Public Company Accounting Oversight Board)核查那些在纽约证券交易所、纳斯达克和其他美国平台上市的中国公司的审计事宜。

在美国融资数十亿美元而避免被上市公司会计监管委员会审查的中资公司中包括阿里巴巴集团和百度。这也是中美两国十多年来争执的内容。

知情人士透露，这个监管混乱问题已成为一些白宫官员关注的一个焦点，他们此前还催促美国总统特朗普在与中国的贸易谈判中持强硬立场。因涉及内部谈话，知情人士要求匿名。他们认为强制合规是一个限制资本流入中国的潜在有力武器，并阻止有可疑财务状况的中国公司在美国上市。

白宫官员强调，任何限制投资流入中国或中国公司的努力与正在进行的贸易谈判无关。

白宫国家经济委员会主任库德洛称，对审计问题进行的评估，是对美国对中国公司投资增加的更广泛关注的一部分。

库德洛周一对记者说，“我们正在考虑的是美国投资者保护、透明度和遵守多项法规。”

他补充道，“我们已经成立了一个研究团队来关注这个问题，但我们的讨论还处于非常初步的阶段。”