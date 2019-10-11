全党撑韩国瑜 国民党12月首办党代表誓师大会

台湾高雄市长韩国瑜 7月底获国民党总统参选人正式提名以来，党务系统支持一直被质疑略显薄弱待整合。有之情人士称，国民党内基层发起筹办“全国党代表誓师大会”，号召全体党代表在选战关键期的12月齐聚新北市公开相挺韩国瑜。

据《联合报》11日的报道，知情人士表示，“全国党代表誓师大会”的造势大会，具体时间仍待韩国瑜行程规划，当天国民党主席吴敦义也会受邀与韩国瑜同台，象征全党团结挺韩。

知情人士称，过去几次总统大选，国民党代表从未串连组成类似这样的后援会组织相挺国民党提名总统参选人。明年台湾总统大选将是国民党生死存亡之战，但韩国瑜至今却选的比较辛苦，党代表想主动站出来为党贡献。

知情人士称，目前国民党在全台湾约有2000名党代表，12月举办的“全国党代表誓师大会”目标希望能有至少500名党代表现身相挺，周二晚间的筹备会议，22县市党代表联谊会负责人都有出席。

目前挺韩国瑜竞选总统全国后援会，除已成立的全国医界后援会、全国工商界后援会，启动成立的全国党代表誓师大会，11月还会陆续成立如公教军警消后援会、劳工工会界后援会、客家后援会与计程车后援会，扩大各领域动员力，全力为韩冲选情。

国民党中央委员会常务委员曾文培介绍，国民党代表是党内最基层的决策成员，也是党决策组织的最高权力来源，此次党代表相挺，也就等同宣告“全党挺韩国瑜”，党与韩已是命运共同体。