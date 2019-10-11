北京商住房交易量降九成 二手房价跌四成

有数据显示，中国出台房屋限购政策后，北京新建商办类项目比调控前下降了约90%，二手商住房已经比最高点下降了四成。

据中新社报道，中原地产研究中心提供的数据显示，从限购政策出台后的第一个月，即2017年4月算起，至2019年9月的30个月里，北京新建商办类项目共成交9000余套，而调控前的30个月共成交99631套，交易量环比下降了约90%。

交易量下降，北京商办项目的价格也是一路下跌。以北京像素为例，该小区复式公寓的售价已经从最高时近7万元每平方米（人民币，下同，1.35万新币每平方米）降到了4.1万元每平方米左右，平层公寓的价格大概在2.7万元至2.8万元每平方米，降价幅度约为40%。

中原地产首席分析师张大伟称，二手商住房也已经比最高点下降了四成。有经纪人称，一些项目有近半的跌幅。

一些业内人士认为，随着价格下调，一些位置较好、配套成熟的商住房项目的价值开始回归，对刚需族和追求长期投资价值的投资者具备一定的吸引力。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，严调控已经让市场的泡沫加速出清，部分商住房项目仍具备地段、配套等方面的优势，也具有居住功能，这类项目或许已经进入到“跌无可跌”的阶段。