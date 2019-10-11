大陆国台办：搞对抗没有出路 谋“台独”更是绝路

针对台湾总统蔡英文10月10日涉及两岸关系的言论，中国大陆国务院台湾事务办公室（简称国台办）发言人马晓光表示，这一讲话借攻击“一国两制”制造仇视大陆的氛围，充斥着对抗思维和敌对意识。他强调，“我们正告民进党当局，搞对抗没有出路，谋‘台独’更是绝路。”

据中新社报道，马晓光11日表示，蔡英文的这一讲话充斥着对抗思维和敌对意识，企图借污蔑攻击“一国两制”制造仇视大陆的氛围，压制台湾民众希望发展经济、改善民生、缓和两岸关系的主流民意，谋取选举利益。

马晓光指出，该讲话迎合西方反华势力，把大陆的发展进步说成对区域稳定和平的所谓“挑战”，再次暴露民进党当局制造两岸对立冲突、破坏台海和平稳定的“台独”本质。

马晓光强调，“我们正告民进党当局，搞对抗没有出路，谋‘台独’更是绝路。”

他表示，“台独”是对台湾同胞的严重威胁。台海形势走向和平稳定、两岸关系向前发展的时代潮流，是任何人任何势力都无法阻挡的。损害人民利益、违背民意、逆流而动者，都必将被历史大势所抛弃。

台湾昨日（10日）庆祝“双十节”，蔡英文在庆典上发表谈话呼吁台湾人不分党派和立场，共同拒绝“一国两制”，因为“中华民国台湾”才是台湾社会的最大共识。