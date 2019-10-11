消息：贾跃亭拟于美国申请个人破产重组

身在美国的乐视系创始人贾跃亭，传出了有意在美国申请个人破产重组的消息。

据澎湃新闻报道，一位接近贾跃亭债权人的知情人士10月11日透露，刚刚收到一份贾跃亭在美国法庭主动申请个人破产重组（Chapter 11 Bankruptcy Reorganization）的文件。

该文件内容显示，贾跃亭将把全部资产通过债权人信托的方式，转让给债权人，该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。这也意味着，债权人将提前拿到贾跃亭全部资产及其收益权，贾跃亭也不再持有任何电动汽车制造商法拉第未来（Faraday Future）股权。

对于上述说法，法拉第未来未正式披露，澎湃新闻也未能联系到更多贾跃亭债权人置评。眼下，也未见贾跃亭债权人委员会公开成立的消息。

不过，有乐视控股债务小组相关人士称，据其所知，贾跃亭此前一直在筹划相关的还债方案，其目的是为了彻底解决个人债务问题，把法拉第未来做成。

该人士称，真正属于贾跃亭个人的债务很少，大量债务为个人替公司担保的债务，并已经偿还了超过200亿元人民币（38.7亿新币）。

稍早前，接近法拉第未来的知情人士介绍，贾跃亭还计划将法拉第未来部分股权成立个人还债信托基金，以此作为中国国内债务偿还基金。

目前还不清楚，如果前述破产申请落地，贾跃亭在法拉第未来还将拥有多少话语权。

据介绍，在美国法律框架下，有破产清算（Chapter 7）和破产重组 （Chapter 11）两种方式。贾跃亭申请的是破产重组 （Chapter 11）。

破产重组（Chapter 11）是指企业或个人当下资不抵债的情况下，法律允许债务人向债权人提出一个重组方案，以某种资产保障的方式延期偿还。

而破产清算（Chapter 7）意味着，一家企业或个人宣告破产，由清算小组接管，通过对公司或个人资产进行清算、评估和处理、分配的方式进行清盘。