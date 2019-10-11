福布斯发布全球数字经济100强 中国企业上榜数量第二

在今天（11日）发布的福布斯全球数字经济100强（Digital 100）榜上，有14家中国企业上榜，上榜企业数量位列第二。

据福布斯官网报道，移动电话服务提供商中国移动有限公司（China Mobile）排名最高，排名第八位；互联网巨头阿里巴巴集团（Alibaba Group）和腾讯控股（Tencent）分列第10位和第14位。

除上述三家企业外，上榜的中国大陆企业还有中国电信股份有限公司（China Telecommunications Corporation）、京东（JD.com）、百度（Baidu）、小米集团（Xiaomi）、中国铁塔股份有限公司（China Tower）、联想控股（Legend Holdings）、联想集团（Lenovo）和网易（NetEase）。

上榜的还有在香港注册成立的中国联合网络通信（香港）股份有限公司（China Unicom），和台湾的台积电（TSMC）和鸿海精密（Hon Hai Precision Industry）。

美国企业有38家上榜，数量最多，且在前10名中占据了八位，其中苹果（Apple）位居榜首。

为选出数字经济100 强企业，福布斯首先研究了2019年福布斯全球企业2000 强榜单中的科技、媒体、数字零售和电信企业。2000强榜单一年推出一次，已经连续发布了17年，是对全球最大上市企业的排名。福布斯研究了这些企业最近的销售额、利润、资产以及市值，时间截至2019 年9月27 日。