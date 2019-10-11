反修例影响扩大 调查显示44%港受访者忧被裁员

香港工会联合会（工联会）11日举行问卷调查记者会。近41%受访者任职的公司生意额出现下跌；有44%受访者担心未来开工不足，甚至被裁员。

据香港中通社报道，有关调查在9月23日至27日期间，以随机抽样电话访问方式进行，成功访问了1197名工联会属会会员，以了解近期反修例运动对香港人在工作及生活方面的影响。

调查发现，有近41%受访者任职的公司生意额出现下跌，当中11%更大幅下跌超过30%。此外，有12.5%受访者任职的公司出现裁员、减薪或放无薪假期的情况；44%受访者担心未来开工不足，收入下降，甚至被裁员。

工联会理事长黄国介绍，受示威影响的行业正在扩大，除了旅游、酒店、零售业外，目前交通物流和个人服务业也被波及。

香港文职及专业人员总会副会长陈勇华称，受社会气氛、资金外流和债务成本上升影响，担心金融业将出现裁员的情况。保险业方面，很多想要来港投保的中国大陆民众因安全问题而不敢来港，大大影响了保险从业员的收入。

香港旅游联业工会联会秘书长林志挺介绍，在刚过去的中国国庆长假期，访港中国大陆旅客人数约81万，同比下跌一半；而访港中国大陆旅行团有111团，较上年同比下跌90%。酒店业的入住率和房租都下跌了50%至70%。

调查还显示，有88%受访者认为目前最重要的是恢复社会秩序。为了应付未来失业恶化，近72%受访者赞成设立紧急失业援助金。

据介绍，工联会是香港最大的劳工团体，共有252间工会，属会会员人数超过43万人。