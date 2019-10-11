民主派争相入局 港财委会主席提名仅一人属建制

香港立法会财务委员会今日（11日）复会，选新任正副主席，主席提名名单破天荒共23人，其中只有一人属于建制派。会议历时三个半小时，仍未选出正副主席。

综合香港01和香港中通社报道，泛民议员在会议开始时于座位高叫口号及举标语示威，议会阵线朱凯迪质疑现在“警暴未除”，社会气氛不适合召开会议。财务委员会主席陈健波以严重影响议会秩序为由宣布驱逐朱凯迪、区诺轩离场。

财委会在召开半小时后开始正式进入选主席程序。主席提名名单最终有23人。香港民主派25名议员中，除了陈淑庄、梁继昌及张超雄，所有人均加入提名名单，建制派仅陈健波一人参选。

最终，会议由23名参选人先发表一分钟纲领；之后进入提问环节。

多名民主派参选人在发表纲领环节时，批评香港警方在修例风波中涉嫌滥权，并反对和香港警队有关的拨款。

陈健波发言指，希望议员支持自己连任，强调身为主席职责在于主持会议，不应骑劫会议以达到一己政治目的，并指责泛民主派议员在议会冗长辩论导致多项民生相关拨款未能通过。

23名参选人发表完政纲后，会议即结束，并会于下周加开会议进行剩余选主席环节。历时三个半小时的财委会会议当日最终未能选出正副主席。