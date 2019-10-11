中国证监会明年起取消券商基金公司外资股比限制

中国证监会今天（11日）公布，将于2020年1月1日起，陆续取消期货公司，证券公司和基金公司外资持股的股比限制。

综合路透社和央视新闻客户端报道，中国证监会将于2020年1月1日、2020年4月1日和2020年12月1日起，分别取消期货公司、基金管理公司、证券公司的外资股比限制。

中国证监会发言人高莉在周五例行发布会上称，下一步，证监会将坚定落实中国对外开放的总体部署，积极推进资本市场对外开放的进程，继续依法合规高效地做好合资证券公司、基金管理公司的设立或变更实际控制人的审核工作。

她指出，有关主体可根据期货交易管理条例、期货公司监督管理办法和外商投资期货公司管理办法等相关规定向证监会提交行政许可申请。

目前中国国内外资控股券商仅有摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司和瑞银证券三家。

大和证券集团总公司的《证券公司设立审批》材料已于日前被中国证监会接收。若其设立的合资券商获批，将成为中国国内第四家外资控股券商，也将成为中国国内第三家新设立控股合资证券公司的外资金融机构。

早在2018年博鳌亚洲论坛上，中国就对进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表作出了规划，其中包括将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%，三年后不再设限。

今年7月20日，中国国务院金融稳定发展委员会办公室宣布了11项金融业进一步对外开放的政策措施，按照“宜快不宜慢、宜早不宜迟”的原则，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。