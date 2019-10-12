美下周暂停增关税 特朗普：美中达成“实质性第一阶段协议”

（早报讯）美国总统特朗普说，美国与中国达成“实质性第一阶段协议”，但还需进行更多谈判。此外，美国下周将暂停增加关税，中国也将购买大量美国农产品。

这项初步协议朝解决全球最大两个经济体之间长达15个月的贸易战迈出了一大步。

美国之音报道，特朗普周五（10月11日）在白宫椭圆形办公室会晤了中国副总理刘鹤。他说：“我们非常接近结束贸易战”；并表示第一阶段签署后，“第二阶段几乎将立即开始”。

特朗普表示，贸易协议的第一部分将在未来几周完成，希望能在亚太经合组织峰会期间与中国国家主席习近平签署第一部分的协议。

目前的协议将解决知识产权、金融服务方面的问题。中国还将购买价值约400亿至500亿美元的农产品。

美国财长姆努钦和美国贸易代表莱特希泽也在椭圆形办公室参与了会谈。姆努钦宣布，白宫已取消了对中国进口商品的新一轮关税。这批关税原本定于10月15日生效。

尽管两国未能就中国汇率问题达成协议，但姆努钦表示，谈判“几乎已经完成”。特朗普还提到，在解决中国强行技术转让的问题上，讨论取得了“良好进展”。

然而，美国贸易代表莱特希泽指出，特朗普尚未就计划在12月对华征收的额外关税做出决定。

此外，尚不清楚美国政府是否会按计划向美国公司授予许可证，允许他们对中国电信巨头华为出售技术和设备。莱特希泽称，将单独考虑华为问题。

受达成协议前景的鼓舞，美国主要股指大幅走高。标准普尔500指数上涨约1.4%。