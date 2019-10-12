东涌一港警化解警民对立短片流传 获网友点赞

一段长约三分钟的短片，过去两日在社交平台上流传。短片中一名自称是香港东涌警署的警长化解一场警民对立，获得了不少网民点赞。

据香港01报道，网上流传的短片显示，疑有一群市民不满在场警方的执法手法，于是与在场的警员理论。事件没有演变成激烈的冲突，因为一名警长表示，愿意作为上级，代表其他的同僚“做承担”，并出示委任证让在场市民留纪录。

该警长说道，“无论是一个活动，无论是有人说粗话，令你们感到不开心。我不想行为破坏东涌的气氛，我作为他们的上级愿意承担。”

一名男子向其说道，“你的处理手法是正确的，其实香港市民是想一个好的处理手法。我明白有时并非你做出来（处理手法），是有害群之马、情绪不稳的，做出一些错误的决定。”

此时，该警长除下挂在身上橙色枪柄的橡胶弹枪，并递给后方的同僚，并特意向该男子打开只手，示意自己没有武器。该男子则向警长提出“握个手？”他又指在场的全部均是初中生，所以居民才担忧。

该警长其后对防暴警员下属下令撤离，片段可见防暴警员转后离开，现场人士即时叫好，报以掌声，还有人上前与该警长握手。

这段短片的上载日期是10月8日，拍摄的地方相信是东涌东荟城对面的空地。

截至昨晚（11日）10时，这则短片在面簿获得约4700个赞。不少网民称赞该警长的处理手法，认为只要大家愿意和平、理性沟通，便可以获得对方的尊重。有网民留言赞他是真正香港警察，“愿阿Sir这份坚持见到阳光”。

不过也有网民担心该警长做法未必获香港警务处管理层接纳，忧虑他会被秋后算帐。也有人质疑其做戏，但这类负面批评占极少数。