港议员姚思荣提八项建议助旅游业纾困

香港旅游业界立法会议员姚思荣昨日（11日）去信行香港政长官林郑月娥，提出八项支援旅游相关行业的建议，帮助香港旅游业舒缓困局。

据《星岛日报》报道，姚思荣指业界近日水深火热，建议政府将李嘉诚基金会捐资的10亿元（港币，下同，1.75亿新币），优先用于受打击最大与旅游相关行业的中小微企，包括补贴亏损公司，避免裁员潮。他在信中提到，为提高旅游意欲，政府应暂停收取旅客离境税及机场建设费，另安排海洋公园及迪士尼为香港市民及旅客提供特别优惠，政府亦可考虑资助团体到主题公园。

姚思荣还建议香港机场管理局豁免航空公司半年航班着陆费和停泊费；向巿民派发适用于零售、饮食、旅游行业的消费券以刺激消费；以及建议旅发局资助所有入境游的旅行团，并将最低人数限制降至10人等。他认为，多项建议中以放宽资助所有入境旅行团及减租较易做到。

另外，香港工会联合会最新调查显示，约41%受访公司因暴力冲击而生意额下降。旅游联业工会联会秘书长林志挺透露，在刚过去的中国国庆长假期，整体访港大陆旅客减少一半，酒店业的入住率和房租因而下跌五至七成。工联会指，72%受访者赞成设立紧急失业援助金，建议金额最高每月1.4万元，最长派发半年。