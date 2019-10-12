《人民日报》：朝着解决问题的方向往前走

中共中央机关报《人民日报》发表钟声文章。文章写道，世界需要中美选择彼此合作，朝着解决问题的方向往前走。文章呼吁美国取消全部加征关税，让贸易战真正停止。

据《人民日报》12日发表的钟声文章，文章写道，在新一轮中美经贸磋商中，双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展，并讨论了后续磋商安排，同意共同努力。

文章写道，人们此前纠结过、困惑过的一些问题，现在由事实给出了答案，即朝着解决问题的方向往前走，顺应民心民意，终究是有意义的。

文章写道，“人们相信，取消全部加征关税，让贸易战真正停止，以建设性行动为实现贸易平衡而努力，寻求共同利益的最大公约数，才能最终解决经贸问题。”

文章称，挑起和升级经贸摩擦，负面影响远超想象，从制造业向服务业、消费等领域扩散，令美国民众叫苦不迭，美方应该算算打压中国给美国带来了多大的反作用力。

中国愿意持续朝着解决中美经贸问题的方向往前走。当然，结果还要取决于美方能否做到与中方相向而行，为磋商取得进展持续创造必要和充分的条件。

文章的最后写道，世界经济增速持续低位徘徊，各种脆弱性、不确定性阴云压顶之际，世界需要中美选择彼此合作，为世界经济注入正能量，迎来共创机遇、共享繁荣的朗朗晴空。