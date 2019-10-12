美媒：特朗普与中国的贸易协议引发诸多质疑与批评

有美国媒体发文称，美国和中国周五达成的部分协议是更加贴近现实而迈出的一小步，并不意味着贸易战对全球经济造成的不确定性会就此止步。

据彭博社12日报道，文章写道，在美国总统特朗普准备在2020年面对大选之际，一个棘手的问题摆在特朗普及美国经济面前，那就是：这么做真的值得吗？

在周五披露的协议中，中国将大幅增加购买美国农产品。这对于特朗普来说是一个最大胜利。此外，协议中还有对知识产权及汇率方面不甚明确的承诺。

尽管特朗普周五称双方尚未落成书面协议，他预计将与中国国家主席习近平于一个月后在智利签署。特朗普周五对记者说：“没有什么比我们和中国正在做的事情更重大了。”

不过，即便事情按照特朗普周五勾勒的轨道推进，这份协议的范围远比他自己曾设想的要小很多，也远不及5月份谈判破裂时双方磋商的内容范围。

在美中更广泛关系显现诸多负面迹象之际，这也让许多主要问题悬而未决。比如中美围绕美国职业篮球联赛（NBA）的风波仍暗潮汹涌，美国政府本周还首次以人权问题为由打击中国科技公司并对一些中国官员实施签证禁令。

国际货币基金组织的中国小组前负责人、目前在康奈尔大学任职的普拉萨德（Eswar Prasad）认为，“这项协议几乎解决不了两国之间的任何主要贸易和经济摩擦根源。”

他说道，“在核心结构问题上，双方仍然存在巨大分歧。”

之前长期任美国贸易谈判人员、现为亚洲协会政策研究所负责人的卡特勒（Wendy Cutler）认为，周五披露的协议轮廓看似与美国财长姆努钦、乃至美国商务部长罗斯在过去两年里谈判的协议相似，但之前谈判的这些协议都被特朗普否决。

卡特勒说，“这看起来像是一份‘轻小的’协议，而不是‘实质性’的协议”，而且随着谈判人员在未来几周将协议内容落成文本，这个协议还会有进一步弱化的风险。

经过几个月的升级，特朗普本周妥协并悄然接受了他此前几个月一直拒绝的事情：一个部分协议可能会发展演进的更加全面，但可能需要多达三个单独谈判阶段。

彭博社评论称，这种战略上的改变反映出一个现实，也是许多分析师早在特朗普打击中国之初就已警告的问题。在特朗普通过关税持续向中国施压的同时，中国一直不愿意接受特朗普提出的全面经济改革要求。

也许最重要的是， 周五披露的协议中不包括美国政府此前承诺将是任何美中协议基础的、具有变革意义的内容：即确保北京不会背弃承诺的执行机制。

特朗普只是提出这个问题会在之后再解决。