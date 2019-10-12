除轻铁外所有港铁站开放 今晚10时结束

港铁表示，经审视修复工作的进度，并与警方及相关政府部门进行风险评估后，港铁所有重铁车站今天（12日）将会投入服务；除轻铁外，所有铁路线列车服务维持正常。

据《明报》报道，但由于个别车站仍有不少设施有待修复，为了腾空更多时间让车务及工程团队继续余下修复工作，港铁各线（机场快线除外）、轻铁及港铁巴士服务将提早于今天晚上10时结束。详情如下：

轻铁

-三条路线暂停，包括705、614、615

-706、751线在天水围区改道

-751线在屯门区不停友爱站

-所有轻铁车辆不会行经友爱站、天荣站、银座站、天湖站、天慈站、天水围站

机场快线

-由头班车起，提供来回香港站、九龙站、青衣站、机场站及博览馆站的列车服务

-因应机管局及政府要求，下午3时起至尾班车，来往香港站至机场站的列车服务约每10分钟一班车，不停九龙站、青衣站及博览馆站

-香港站市区预办登机手续服务正常

-九龙站市区预办登机服务于下午2时起暂停

港铁重申，确保乘客安全为首要任务，并有责任维护铁路设施安全，因此在确定车站及沿线设施能够在绝对安全情况下服务乘客，才会重启相关服务。港铁会继续因应实际情况和安全考虑，在恢复服务的车站实施客流管理措施，或作出车务调动，包括在未能预先通知的情况下，再次关闭车站和安排列车不停车站、关闭车站出入口等。然而，假如车站再次遭受破坏，不排除进一步延长暂停服务的时间，影响翌日的列车服务。