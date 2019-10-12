香港“银发族”发起“警总静坐48小时”声援被捕示威者

反对修订《逃犯条例》的香港“银发族”人士发起“警总静坐48小时”活动，由今天（12日）下午2时起至下周一（14日）下午2时，在湾仔警察总部附近静坐，声援在反修例示威中的被捕人士，并要求成立独立调查委员会。该活动并无申请“不反对通知书”。

综合《星岛日报》和香港01报道，约十名长者下午2时许抵达湾仔警察总部附近，撑起“银发族老而不废”直幡。

一名香港老人（左）举着“孩子未来一同守护”的标语参加静坐。（路透社）

发起静坐的银发族表示，修例风波发展至今已有四个多月，政府决策不公、警察涉嫌暴力袭击市民、“滥捕”等情况越趋严重，特别是有年轻被捕者控诉在拘捕期间受警员性暴力。

除了要求独立调查有关事件外，他们趁静坐抗议警方“滥权、滥捕和滥暴”，反对将扣留时间由48小时改为72或96小时，并呼吁警方遵守《儿童权利公约》。

发起人谭国新以7月21日元朗白衣人无差别打人、被捕者疑在新屋岭被虐待、中五生被警察实弹打中等事件，批评香港警方“滥权、滥捕和滥暴”。他认为没有真相的话，香港人难以再生活下去，“如果香港要正常返，一定要寻找到真相”。

谭国新还打开一块黑布，布上写着以“和”及“勇”合并的新字，他称“和”和“勇”拥有同一目标，即争取民主、自由、人权和法治，强调“和理非（和平、理性、非暴力）”不会与勇武派切割。

静坐48小时，是寓意与被捕人士被警方扣查的48小时限期内同行。