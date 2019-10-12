暴雪娱乐减轻对港电竞选手处分 承认此前决定仓促

美国游戏商暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）在官网发文承认，此前对外号“聪哥”的香港选手Blitzchung的处分决定仓促。该公司宣布减轻对Blitzchung的处罚，并强调此举和中国中央政府无关。

据暴雪娱乐12日在官网发布的消息，暴雪娱乐称，过去这几天，许多玩家、赛评、电竞赛事爱好者及公司员工都对于公司裁定惩处的方式表达关切。

暴雪娱乐对此表示，“回过头来看，我们的流程确实有不足之处，我们回应也太过急促。”

暴雪娱乐称，Blitzchung在比赛过程中并没有逾矩，公司会向其重新发放早前没收的奖金，并将禁赛期由一年缩短至半年。Blitzchung可决定是否继续与公司合作。至于当日的主播赛评，由原本的永久封杀，改为半年内不合作。

暴雪娱乐强调，“我们在中国的关系并不影响我们的决定。”

暴雪娱乐重申，将会继续执行比赛规章，确保官方转播能聚焦在赛事本身，而不是表达社会或政治对立观点的平台。

据立场新闻此前报道，Blitzchung在“炉石战记”亚太区大师职业赛后接受访问。两位台湾主播告诉他可以讲想说的八个字，戴着防毒面罩的Blitzchung随即高呼“光复香港、时代革命”口号。

暴雪娱乐8日发声明，宣布将Blitzchung自大师职业赛除名，取消其于第二赛季所获奖金。一年内Blitzchung将不具参与《炉石战记》相关电竞赛事的资格，也将中止与两位赛评的合作。

为了声援Blitzchung，美国知名赛评基布尔（Brian Kibler）10日发声明，认为对Blitzchung处罚过重，宣布退出“炉石战记”世界大赛转播工作。

“炉石战记”是由暴雪娱乐开发的游戏。暴雪娱乐曾经出品不少经典电脑游戏，包括“魔兽争霸”、“暗黑破坏神”等。