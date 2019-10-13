习近平：中印应妥善处理分歧和敏感问题

中国国家主席习近平当地时间12日在印度真奈同印度总理莫迪继续举行会晤。习近平在会谈中说，中印两国应化解猜忌和疑虑，妥善处理分歧和敏感问题。

据中国央视新闻报道，习近平说，实现“龙象共舞”是中印唯一正确选择，符合两国和两国人民根本利益。两国应该也完全可以走出一条两个相邻大国友好合作的康庄大道。要正确看待两国间的分歧，不能让它冲淡两国合作大局，同时通过沟通逐步寻求理解，不断化解分歧。

习近平说，中印应聚焦友好和合作，化解猜忌和疑虑，妥善处理分歧和敏感问题。根据政治指导原则协定，寻求公平合理和双方都能接受的边界问题解决方案。慎重处理涉及彼此核心利益的问题。对一时解决不了的问题，要妥善加以管控。

莫迪则表示，印中作为两大文明古国和发展中大国，在当前充满不确定性的国际形势下，加强沟通、协调、合作，保持关系稳定发展对于两国和世界都具有积极、重要意义。印中两国要照顾彼此重大关切，有效管控和处理分歧，不让分歧成为争端，发展更为紧密的伙伴关系，开启印中关系的新时代。

莫迪说，印方珍视维护自身战略自主性，愿同中方加强在多边框架下的沟通协调，共同应对全球性挑战，维护发展中国家合法权益。印方愿同中方一道推动尽早达成“区域全面经济伙伴关系协定”，开展互联互通合作。印方愿同中方加强反恐合作。