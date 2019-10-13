报告称瑞台关系应持续发展 台外交部表示肯定

瑞典外交部本月初向国会提出一份对华报告，内容提到与台湾关系应持续发展，台湾外交部今天（13驲）对此表示肯定。

台湾外交部发布新闻稿称，瑞典外交部本月2日在向国会提出的“对中国相关议题工作报告”中提到，依据欧盟2016年的“对中战略报告”，与台湾关系应持续发展。

外交部说，台瑞关系近来持续提升，双方实质合作领域亦不断扩充，例如瑞典首度参与本年9月台美“全球合作暨训练架构”（GCTF）有关因应假讯息的国际工作坊，彰显两地共享民主人权的普世价值。台湾未来将与瑞典持续提升各领域的合作，共同维护民主体制。

台湾外交部接着提到，瑞典外交部的“对中议题工作报告”旨在就当前中国大陆在全球及双边事务对瑞典所造成的影响提出完整的评估与建议。

报告指出，瑞典对大陆政策乃基于2016年欧盟所发表的对大陆战略报告，盼能在经贸、环境与公共卫生议题与大陆合作，报告也将要求大陆尊重法治、民主、人权、市场进入及以规范为基础的多边国际秩序。报告也称，欧盟遵循“一中政策”，与台湾维持的关系则应持续发展。

新闻稿最后说，“对中议题工作”报告也提及，中国大陆的政府情报单位特别针对大陆难民，以及来自西藏、新疆及台湾的人民与组织机构等进行各种渗透及情搜。