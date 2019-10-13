【1013示威】示威者破坏商场店铺

香港今天（13日）下午再有市民响应网民号召参加示威，抗议港府订立“禁蒙面法”，并对准美心集团旗下的店铺进行破坏，当地警方已经向部分示威者发射催泪弹。

1819：港铁在应用程序发布消息称，因应车站有突发情况，为确保乘客及员工的安全，观塘线观塘站、荃湾线葵兴及荃湾站、东铁线沙田站、马鞍山线沙田围及第一城站，以及西铁线荃湾西站已暂时关闭，列车将不停有关车站。

港铁早前也宣布，所有轻铁路线服务暂停。

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综合《星岛日报》、《明报》、香港电台和香港01报道，网民号召香港市民下午1时起到全港18区34家商场示威。

报道引述网上资料，号召者建议“黄帮衬、蓝罢买、红装饰、黑装修”，即“帮衬本土良心店、罢买撑警或支持政府商店、破坏中资机构或商店、全面破坏政府机构/政府建设／建制办事处／福建／怀疑三合会背景商铺致不能营业”。

另一方面，有反修订《逃犯条例》的网民也准备今天下午4时在尖沙嘴海滨花园举行折纸鹤大会。

当地警方说，下午2时起，大批蒙面示威者早全港大埔、青衣、沙田等多区主要商场聚集，部分示威者也在商场内喷漆及破坏商场设施，并呼吁附近市民小心自身安全，也提醒市民参与未经批准的集结，属违法行为。防暴警察也在大围、大埔等地发射催泪弹。

有示威者在太古城和荃湾广场破坏美心集团旗下的星巴克西式咖啡厅与元气寿司，甚至在沙田大会堂外的美心皇宫中餐馆纵火，保安人员随后用灭火筒救火，美心皇宫仍如常营业。

两名示威者今天在沙田一家商场举起布条，声援陷入涉港言论风波的NBA休斯顿火箭队总经理莫雷。（法新社）

示威者在沙田新城市广场集会，并撑起雨伞避免被警方逮捕。（路透社）

有示威者在黄大仙区尝试焚烧中国国旗。（路透社）