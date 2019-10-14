港铁全面投入服务 今晚提早10时收车

港铁表示，所有车站今日（14日）将会投入服务；所有铁路线列车服务维持正常。但由于个别车站仍有不少设施有待修复，为了腾空更多时间继续修复，除机场快线外，港铁各线、轻铁及港铁巴士服务将提早于今晚10时结束。

据《明报》报道，轻铁方面，各路线今日维持行驶，但个别轻铁车站设施及信号系统被破坏而需要较长的复修时间，705，706， 751及751P线在天水围区需改道行驶；751线在屯门区不停友爱站；所有轻铁路线调整至每15至20分钟一班；所有轻铁车辆将不会行经友爱、天恒、湿地公园、天秀、天悦、翠湖、天荣、银座、天湖、天慈、天水围轻铁车站。

机场快线服务于今晚10时起，来往香港站至机场站的列车服务约每10分钟一班车，中间不停九龙站及青衣站；九龙站、青衣站及博览馆站的机场快线列车服务暂停；香港站的市区预办登机服务的截止时间，将维持在飞机起飞前90分钟；九龙站的市区预办登机服务，由晚上9时起暂停。

港铁表示，由晚上10时起，机场快线香港站会实施人流管理安排，所有机场快线乘客需要经过车站地面层指定通道，才能前往月台层乘车，现场会有港铁职员协助乘客。港铁人员会协助机场保安及机管局人员于地面层协助乘客检查是否持有有效机票或登机证等文件。