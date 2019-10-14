落水死亡大学生死因已确定？昆明警方称不知情

云南昆明理工大学在读大二女生李心草落水死亡事件引发网络舆论关注，今天（14日）清晨，有中国媒体援引昆明警方说法称，事件有了初步调查结论，李心草为“意外落水，尚不构成刑事案件”。但上游新闻随后引述昆明警方宣传负责人说法报道称，警方对今晨发布的相关报道不知情，“没有发布最新相关通报”。

今天清晨，有媒体援引“昆明警方相关办案人员”的说法称，截止10月13日警方调查显示，李心草遗体9月11日在昆明滇池被发现后，经法医到现场初步勘验，尸体无外表伤痕，初步认定为溺水死亡，尚不构成刑事案件。

上游新闻报道指出，该媒体发布的昆明警方认为李心草案件“尚不构成刑事案件”报道中，有“经昆明医科大学司法鉴定中心鉴定结论为：李某草死亡原因为（注：原文如此）”的相关表述，并没有公布李心草死亡的具体原因。目前，关于李心草死亡尚不构成刑事案件的报道已被删除。

李心草的姨父冯先生称，目前他们没有接到昆明警方关于李心草死亡一案的书面或者口头的最新案情通报，“（李心草的遗体）10月13日下午7点过才在医院做了尸检，主刀医生说至少15到20天才能有结果，12小时不到就出来了死亡原因，不知道是为什么？”

今天11时30分许，昆明警方宣传负责人回复上游新闻表示，对于媒体今天上午发布的相关报道不知情，警方依然正在做相关工作，“没有发布最新的相关通报”。

对于李心草溺亡事件，中国官媒《环球时报》总编辑在微博发文称，警方的公信力由于长期的原因不够高，一旦面对公共舆论事件，经常不足以消除质疑，警方对此要有充分认识。李心草死得确实有些蹊跷，醉酒这个原因与意外落水死亡这个结果之间的逻辑有着极高的偶然性，任何一点反常的迹象都可能对它构成挑战。因此对于李心草母亲所提出的每一个质疑，警方不应以他们的经验做通常的回应，而应考虑到死者母亲极度悲痛和社会的广泛同情和困惑，做出更加耐心、呼应人们情绪的解释和通报。

胡锡进表示，这件事情最后要听官方的权威通报。因为警方掌握的信息更多、更全面，还原事情真实过程的能力最强。另外，三名涉事者都是普通人，他们显然没有操纵警方调查的能力，更何况在孙小果事件后，昆明警方经过了严厉整顿，很难设想他们为这起目前看不到有特别因素的死亡案件弄虚作假，承担不可承受的高风险。

他还说，增加警方的公信力是一项长期任务，准确说，警方的公信力不可能脱离整个官方的公信力而单独存在，因此每一起案件中指向警方办案公正的怀疑，都是对官方的重要提醒：政府的公信力仍存在缺陷，弥补这种缺陷，加强公众对政府的全面信任，这样的努力一刻都不能松懈。