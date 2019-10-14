张忠谋三度任APEC台湾代表 蔡英文交付两任务

今年亚太经济合作会议（APEC）将于11月16、17日在智利圣地牙哥召开，台湾总统蔡英文今早（14日）宣布由台积电创办人张忠谋担任台湾领袖代表，并盼张忠谋将台湾这几年推动数位社会的决心跟成果，清楚传达给APEC成员，同时也将台湾包容性与永续成长的经验，分享给亚太伙伴。

蔡英文任内的APEC领袖代表，前两年由亲民党主席宋楚瑜担任，这两年则都交由张忠谋。今天的记者会由蔡英文与张忠谋以及张淑芬共同出席。

蔡英文说，张忠谋去年参与成果丰硕，非但在公开会议场合向各国宣布台湾的数位经济理念，也跟各国领导人充分交换意见。

蔡英文进一步表示，台湾是APEC的完整成员，一向积极参与这个亚太区域最重要的经济论坛以及各种对话机制和各国领袖交换意见，要共同促进国际经济的发展及合作。

蔡英文也交代两个任务，包含请代表团将这几年推动数位社会与的决心跟成果，清楚传达给APEC成员；另外也要将台湾包容性与永续成长的经验，分享给亚太伙伴，并说张忠谋多年在产业界累积的丰富经验，一定可以为数位时代的跨国经济整合提出指引。

这已经是张忠谋三度担任台湾领袖代表，首次是在前总统陈水扁执政时，这两年则是接受蔡英文的托付，去年张在巴布亚纽几内亚与日本首相安倍晋三会谈约20分钟，会中同意在观光等广泛领域深化合作及交流，表达期待强化台日经济关系。

另外，张忠谋当时也与美国、新加坡等至少十几位领袖互动。张表示，因为没有其他人在场，“不必有任何的人为装饰”，这些自然互动都非常“友善而坦白”。