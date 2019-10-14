中国海关总署：前三季度中国进出口总值同比增2.8%

中国海关数据显示，前三季度中国进出口增长2.8%，总体平稳。据世界贸易组织（WTO）最新公布数据，今年1月至7月，中国进出口增速仍然高于德国、日本、韩国等国家，仍然保持全球货物贸易第一大国地位，占全球的份额比去年同期提升0.1%。

综合央视新闻和第一财经报道，中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文14日介绍，前三季度中国进出口增长2.8%。其中，出口12.48万亿元（人民币，下同，2.42万亿新币），增长5.2%；进口10.43万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.05万亿元，扩大44.2%。

李魁文分析，支撑今年前三季度中国外贸平稳运行的因素主要是三个方面。

一是中国国内经济总体平稳。1月至8月，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，社会消费品零售总额增长8.2%，固定资产投资增长5.5%。国内经济的平稳运行，为中国应对外部风险挑战、实现外贸继续增长提供有力支撑。

二是政策效应持续释放。去年以来，中国两次提高部分产品出口退税率，先后出台一系列自主降低关税政策，先后两次下调进口环节增值税税率，这一系列举措有效激发市场主体活力。比如，今年前三季度，中国消费品进口增长达到15.3%；有进出口记录的企业数量达到46.4万家，同比增长5.9%。持续优化营商环境，贸易便利化水平大幅提升，前三季度中国进口、出口整体通关时间较2017年分别缩短56.4%、64.7%。

三是市场多元化成效明显。今年以来，中国推动新一轮高水平对外开放，为企业积极开拓新市场。比如，随着“一带一路”的推进，中国与沿线国家经贸合作更加密切，贸易往来更加活跃。今年前三季度，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.5%，高出外贸整体增速6.7%。