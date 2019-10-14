日媒：中国制造业一线工资增长有停滞迹象

有日本媒体调查走访了中国江苏省和上海市的制造业公司， 发现中国制造业的工资上涨出现停滞迹象。

据日经中文网12日的报道，该媒体调查显示，37家企业中逾八成企业员工的到手月薪仅与上年持平。减少招聘的企业也达到四成。从侧面印证消费减速原因造成的收入增长乏力。

该调查自9月18日至28日在中国江苏省无锡、苏州、吴江、南京、昆山和上海六个城市实施。调查对象仅限于工厂生产线岗位的招聘，调查的对象多为个人电脑、智能手机零部件和汽车行业的企业。

走访调查中，37家企业有16家表示减少了招聘人数。针对1200家企业进行了调查的人才中介公司猎聘透露，4月至6月离职率下降的企业比1月至3月增加25％。

求职者之所以反应消极，是因为工资并未达到期望水平。在37家企业中，四家企业称到手月薪比上年增加，只有一家包含福利和津贴在内的待遇有所改善，30家企业称到手月薪与上年持平，还有两家称低于上年。很多企业将工厂工人的基本工资设在略高于最低工资的水平。到手工资受加班费和节假日上班的补贴影响。

江苏省和上海市分别于2018年8月和2019年4月提高最低工资标准。但由于加班等减少，很多企业员工到手工资并未增加。

由于自2018年下半年起中国明显的经济减速，企业减少设备投资。中美对立的影响似乎也在逐步显现。

在物价上涨的背景下，对前景感到不安的消费者转向节约开支。零售业销售额的增长目前低于8％，消费低迷，原因之一无疑是工资上涨停滞。