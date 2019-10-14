彭博：贸易战背景下 中国9月进出口逊于预期

随着美国现有关税和全球贸易持续放缓降低需求，9月份中国的进口和出口降幅均超过了预期。

据彭博社报道，根据周一（14日）中国海关总署数据，9月份出口以人民币计价同比下降0.7%，进口同比下降6.2%。经济学家此前预测出口同比增长1.5%，进口下降2.3%。

出口疲软对已在恶化的经济增加了压力，估计中国第三季度经济增速创下近30年来最低水平。

中国国内生产总值数据将于本周五（18日）发布，经济学家估计7月至9月的三个月经济增速在6.1%。

不过，随着中美谈判代表上周达成“第一阶段”贸易协议，美国暂停加征原定本周上调的关税，而中国将提高对美国农产品的购买规模，因此未来可能会有所稳定。

在周末宣布中美达成部分交易之前，牛津经济研究院（Oxford Economics）预测，已经下降两成的中美贸易还未到最糟糕的时刻。

经济学家斯莱特（Adam Slater）在数据公布前的一份报告中认为，“双边贸易已经受到重创，并有可能进一步明显下降，特别是如果关税扩大至所威胁的更多商品。”

中金公司经济学家易峘等人在数据发布前的报告中称，“9月份更多关税上调生效，对出口增长构成压力”， “发达经济体的9月份采购经理人指数(PMI)初值仍然低迷，尤其是欧元区，指数进一步跌至收缩区域，并达到七年低点。”